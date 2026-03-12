Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Langfristige Investition 12.03.2026 10:03:19

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Commerzbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.03.2016 wurde die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 8,44 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,848 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31,52 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 373,46 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 273,46 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Commerzbank eine Börsenbewertung in Höhe von 35,54 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA war der 05.06.2000. Den ersten Handelstag begann der Commerzbank-Anteilsschein bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Commerzbank

Analysen zu Commerzbank

10.03.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
10.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
23.02.26 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.02.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
12.02.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Commerzbank 30,29 -3,84% Commerzbank

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

