DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 12.03.2016 wurde die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 8,44 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,848 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31,52 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 373,46 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 273,46 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Commerzbank eine Börsenbewertung in Höhe von 35,54 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA war der 05.06.2000. Den ersten Handelstag begann der Commerzbank-Anteilsschein bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at