Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Langfristige Investition
|
12.03.2026 10:03:19
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 12.03.2016 wurde die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 8,44 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,848 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31,52 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 373,46 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 273,46 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Commerzbank eine Börsenbewertung in Höhe von 35,54 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA war der 05.06.2000. Den ersten Handelstag begann der Commerzbank-Anteilsschein bei 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Commerzbank
|10.03.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|30,29
|-3,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.