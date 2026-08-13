Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 13.08.2026 10:03:44

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Commerzbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Commerzbank-Anteile 10,30 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 97,135 Commerzbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Commerzbank-Papiers auf 39,38 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 825,16 EUR wert. Damit wäre die Investition 282,52 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Commerzbank zuletzt 44,20 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Commerzbank-Papiere fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Commerzbank-Papier bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: mf

Nachrichten zu Commerzbank

mehr Nachrichten