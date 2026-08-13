Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Langfristige Investition
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13.08.2026 10:03:44
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Commerzbank-Anteile 10,30 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 97,135 Commerzbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Commerzbank-Papiers auf 39,38 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 825,16 EUR wert. Damit wäre die Investition 282,52 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Commerzbank zuletzt 44,20 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Commerzbank-Papiere fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Commerzbank-Papier bei 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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