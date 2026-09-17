Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Rentabler Commerzbank-Einstieg? 17.09.2026 10:03:26

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Commerzbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Commerzbank-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,47 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,292 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (41,45 EUR), wäre die Investition nun 758,19 EUR wert. Damit wäre die Investition 658,19 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Commerzbank zuletzt 45,90 Mrd. Euro wert. Am 05.06.2000 wurden Commerzbank-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Commerzbank-Papiers lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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