Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Rentabler Commerzbank-Einstieg?
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17.09.2026 10:03:26
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Commerzbank-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,47 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,292 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (41,45 EUR), wäre die Investition nun 758,19 EUR wert. Damit wäre die Investition 658,19 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Commerzbank zuletzt 45,90 Mrd. Euro wert. Am 05.06.2000 wurden Commerzbank-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Commerzbank-Papiers lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Commerzbank
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09:51
|EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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16.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|XETRA-Handel: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
16.09.26
|Commerzbank-Aktie: Kurs nähert sich zeitweise 15-Jahreshoch (dpa-AFX)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|41,44
|0,58%
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