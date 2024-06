DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerzbank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Commerzbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Commerzbank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,15 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1 626,545 Commerzbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.06.2024 auf 14,09 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 909,89 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 129,10 Prozent.

Commerzbank war somit zuletzt am Markt 16,71 Mrd. Euro wert. Das Commerzbank-Papier wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Commerzbank-Papiers bei 38,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at