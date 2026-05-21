DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerzbank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Commerzbank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Commerzbank-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,79 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Commerzbank-Aktie investierten, hätten nun 102,166 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 795,46 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Anteils am 20.05.2026 auf 37,15 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 279,55 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Commerzbank zuletzt 40,74 Mrd. Euro wert. Am 05.06.2000 wagte die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der Commerzbank-Aktie lag damals bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at