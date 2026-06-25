DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerzbank-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Commerzbank-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Commerzbank-Papier bei 6,26 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,987 Commerzbank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.06.2026 597,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,38 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 497,60 Prozent gleich.

Commerzbank wurde am Markt mit 42,71 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz der Commerzbank-Aktie fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Commerzbank-Aktie lag damals bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at