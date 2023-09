DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Commerzbank-Investment verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Commerzbank gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Commerzbank-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Commerzbank-Papier bei 8,68 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Commerzbank-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 115,274 Commerzbank-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.09.2023 gerechnet (9,63 EUR), wäre die Investition nun 1 110,32 EUR wert. Mit einer Performance von +11,03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Commerzbank-Wert an der Börse wurde auf 11,96 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des Commerzbank-Anteils fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Commerzbank-Papiers belief sich damals auf 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at