Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Rentable Commerzbank-Investition?
|
19.02.2026 10:03:24
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerzbank von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Commerzbank-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,59 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,106 Commerzbank-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 174,62 EUR, da sich der Wert einer Commerzbank-Aktie am 18.02.2026 auf 34,20 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 74,62 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 37,57 Mrd. Euro. Commerzbank-Papiere wurden am 05.06.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Commerzbank-Aktie belief sich damals auf 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Commerzbank
|
19.02.26
|EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
18.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: DAX zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
18.02.26
|EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
|
18.02.26
|EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
|
18.02.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|11.02.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
