DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: Über diese Dividende können sich Commerzbank-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Commerzbank-Anteilseigner über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Commerzbank am 20.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 1,10 EUR. Damit wurde die Commerzbank-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 69,23 Prozent aufgestockt. 1,04 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 66,19 Prozent.

Dividendenrendite im Blick

Das Commerzbank-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 37,15 EUR. Das Commerzbank-Wertpapier wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Commerzbank-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Der Commerzbank-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,05 Prozent. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 4,13 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Commerzbank-Kurs via XETRA 270,76 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 374,85 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen in der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (Allianz, Commerzbank, Deutsche Bank) erweist sich Commerzbank 2025 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Dabei fällt Commerzbank nicht nur bei der Dividende hinter der Konkurrenz zurück, auch bei der Dividendenrendite muss sich der Dividenden-Titel geschlagen geben. Die stärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Allianz mit einer Dividende von 17,10 EUR und einer Dividendenrendite von 17,10 Prozent.

Dividendenausblick von Commerzbank

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,51 EUR. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,18 Prozent erhöhen.

Commerzbank-Grunddaten

Die Börsenbewertung des DAX 40-Unternehmens Commerzbank beläuft sich aktuell auf 40,737 Mrd. EUR. Das Commerzbank-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 17,55. 2025 setzte Commerzbank 24,671 Mrd. EUR um und erzielte ein EPS von 2,06 EUR.

Redaktion finanzen.at