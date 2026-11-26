Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Lukrative Commerzbank-Anlage?
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26.11.2026 10:03:22
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: Wäre eine Commerzbank-Anlage vor einem Jahr inzwischen lukrativ?
Vor 1 Jahr wurde das Commerzbank-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Commerzbank-Papier an diesem Tag bei 34,45 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 29,028 Commerzbank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Commerzbank-Papiere wären am 25.11.2026 991,87 EUR wert, da der Schlussstand 34,17 EUR betrug. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 991,87 EUR entspricht einer negativen Performance von 0,81 Prozent.
Der Commerzbank-Wert an der Börse wurde auf 38,42 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Commerzbank-Papiere an der Börse XETRA war der 05.06.2000. Ein Commerzbank-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|33,22
|-4,70%
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