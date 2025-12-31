DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Continental-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Continental-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Continental-Aktie bei 42,56 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,350 Continental-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 67,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 159,69 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59,69 Prozent vermehrt.

Continental wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,47 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

