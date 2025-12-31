Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Investmentbeispiel
|
31.12.2025 10:04:40
DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Continental-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Continental-Aktie bei 42,56 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,350 Continental-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 67,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 159,69 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59,69 Prozent vermehrt.
Continental wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,47 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Continental
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
30.12.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Start des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
30.12.25
|DAX aktuell: DAX zum Start stärker (finanzen.at)
|
29.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
29.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
29.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
29.12.25