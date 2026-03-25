Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Continental-Performance
|
25.03.2026 10:04:44
DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Continental-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Continental-Anteile 49,08 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Continental-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 203,753 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.03.2026 12 119,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 59,48 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 12 119,22 EUR, was einer positiven Performance von 21,19 Prozent entspricht.
Continental markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AG
|
24.03.26
|EQS-News: Invitation to the Annual Shareholders’ Meeting (EQS Group)
|
24.03.26
|EQS-HV: Continental Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.04.2026 in Hannover mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
23.03.26
|DZ BANK bescheinigt Kaufen für Continental-Aktie (finanzen.at)
|
20.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
20.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
20.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der DAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Continental AG
|23.03.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|16.03.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|Continental Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|16.03.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|Continental Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|16.03.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|Continental Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|60,62
|1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.