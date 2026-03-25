Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Continental-Performance 25.03.2026 10:04:44

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Continental-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Continental-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Continental-Anteile 49,08 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Continental-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 203,753 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.03.2026 12 119,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 59,48 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 12 119,22 EUR, was einer positiven Performance von 21,19 Prozent entspricht.

Continental markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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