Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Continental-Investition? 28.10.2026 10:03:56

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Continental-Investment verdienen können.

Am 28.10.2025 wurden Continental-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Continental-Aktie an diesem Tag 65,32 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Continental-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,531 Continental-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 67,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,76 EUR wert. Damit wäre die Investition 2,76 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Continental eine Marktkapitalisierung von 13,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Continental AG

mehr Analysen
09.10.26 Continental Buy UBS AG
08.10.26 Continental Outperform Bernstein Research
05.10.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Continental Buy UBS AG
30.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Continental AG 68,12 2,53% Continental AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen