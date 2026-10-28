Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Profitable Continental-Investition?
|
28.10.2026 10:03:56
DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr abgeworfen
Am 28.10.2025 wurden Continental-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Continental-Aktie an diesem Tag 65,32 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Continental-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,531 Continental-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 67,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,76 EUR wert. Damit wäre die Investition 2,76 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Continental eine Marktkapitalisierung von 13,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AG
|
23.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
21.10.26
|XETRA-Handel: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
21.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
21.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag knapp behauptet (finanzen.at)
|
21.10.26
|XETRA-Handel: So steht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
21.10.26
|DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Continental von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
21.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Continental AG
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|68,12
|2,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.