DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Continental-Investment verdienen können.

Am 28.10.2025 wurden Continental-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Continental-Aktie an diesem Tag 65,32 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Continental-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,531 Continental-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 67,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,76 EUR wert. Damit wäre die Investition 2,76 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Continental eine Marktkapitalisierung von 13,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at