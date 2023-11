DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr eingebracht

Am 01.11.2022 wurden Continental-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 53,24 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Continental-Aktie investiert hat, hat nun 1,878 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.10.2023 115,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 61,44 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,40 Prozent angezogen.

Der Continental-Wert an der Börse wurde auf 12,09 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at