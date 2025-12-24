Continental Aktie
DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Continental-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 48,77 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Continental-Papier investiert hätte, hätte er nun 205,023 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 543,83 EUR, da sich der Wert eines Continental-Anteils am 23.12.2025 auf 66,06 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35,44 Prozent.
Continental war somit zuletzt am Markt 13,30 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
