Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Langfristige Performance
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30.09.2026 10:03:37
DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Continental-Aktie statt. Der Schlusskurs der Continental-Anteile betrug an diesem Tag 56,12 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 178,190 Continental-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 170,35 EUR, da sich der Wert eines Continental-Papiers am 29.09.2026 auf 68,30 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 12 170,35 EUR entspricht einer Performance von +21,70 Prozent.
Der Börsenwert von Continental belief sich zuletzt auf 13,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Continental
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