DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Continental eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Continental-Aktie statt. Der Schlusskurs der Continental-Anteile betrug an diesem Tag 56,12 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 178,190 Continental-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 170,35 EUR, da sich der Wert eines Continental-Papiers am 29.09.2026 auf 68,30 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 12 170,35 EUR entspricht einer Performance von +21,70 Prozent.

Der Börsenwert von Continental belief sich zuletzt auf 13,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at