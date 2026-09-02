Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Frühe Investition 02.09.2026 10:03:27

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Continental von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Continental von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Continental-Aktien gewesen.

Am 02.09.2025 wurden Continental-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 57,09 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,516 Continental-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 70,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 241,16 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,12 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Continental eine Marktkapitalisierung von 14,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Continental

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