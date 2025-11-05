Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Langfristige Anlage
|
05.11.2025 10:05:10
DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 3 Jahren abgeworfen
Continental-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Continental-Papier letztlich bei 41,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,270 Continental-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 66,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 608,61 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 60,86 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Continental zuletzt 13,34 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|66,48
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.