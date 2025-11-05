Continental Aktie

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

Langfristige Anlage 05.11.2025 10:05:10

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Continental gewesen.

Continental-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Continental-Papier letztlich bei 41,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,270 Continental-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 66,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 608,61 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 60,86 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Continental zuletzt 13,34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com

07.11.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Continental Underperform Bernstein Research
07.11.25 Continental Buy UBS AG
07.11.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
