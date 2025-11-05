DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Continental gewesen.

Continental-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Continental-Papier letztlich bei 41,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,270 Continental-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 66,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 608,61 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 60,86 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Continental zuletzt 13,34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at