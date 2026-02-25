DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Continental-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Continental-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Continental-Aktie 50,33 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Continental-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,871 Continental-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 74,72 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 484,73 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48,47 Prozent zugenommen.

Am Markt war Continental jüngst 14,43 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at