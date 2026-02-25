Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

Hochrechnung 25.02.2026 10:04:07

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Continental-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Continental-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Continental-Aktie 50,33 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Continental-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,871 Continental-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 74,72 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 484,73 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48,47 Prozent zugenommen.

Am Markt war Continental jüngst 14,43 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

Analysen zu Continental AG

06:45 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
03.02.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Continental Buy UBS AG
28.01.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Continental AG 74,74 -0,64% Continental AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

