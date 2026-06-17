DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Continental-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Continental-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 54,74 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Continental-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 182,698 Continental-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.06.2026 13 479,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73,78 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,79 Prozent gesteigert.

Continental erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at