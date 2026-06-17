Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Langfristige Anlage
|
17.06.2026 10:04:19
DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Continental-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 54,74 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Continental-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 182,698 Continental-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.06.2026 13 479,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73,78 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,79 Prozent gesteigert.
Continental erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AG
|
15.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
15.06.26
|Börse Frankfurt: DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
12.06.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.06.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12.06.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
12.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.06.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX liegt am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)