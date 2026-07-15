Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Frühe Anlage
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15.07.2026 10:03:41
DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das Continental-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 52,85 EUR. Bei einem Continental-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,892 Continental-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.07.2026 auf 71,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,78 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 35,78 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 14,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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