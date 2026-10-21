Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Continental-Investment 21.10.2026 10:03:28

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Continental von vor 10 Jahren verloren

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Continental von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Continental-Aktie gebracht.

Continental-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Continental-Papiers betrug an diesem Tag 117,67 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Continental-Aktie investiert, befänden sich nun 84,980 Continental-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 68,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 834,76 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 41,65 Prozent verringert.

Continental erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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