Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Continental-Investment
|
21.10.2026 10:03:28
DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Continental von vor 10 Jahren verloren
Continental-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Continental-Papiers betrug an diesem Tag 117,67 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Continental-Aktie investiert, befänden sich nun 84,980 Continental-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 68,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 834,76 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 41,65 Prozent verringert.
Continental erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AG
|
23.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
21.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
21.10.26
|XETRA-Handel: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
21.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag knapp behauptet (finanzen.at)
|
21.10.26
|XETRA-Handel: So steht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
21.10.26
|DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Continental von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
21.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Continental AG
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|66,12
|-1,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.