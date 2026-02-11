Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Langfristige Anlage
|
11.02.2026 10:04:06
DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 11.02.2016 wurden Continental-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 120,53 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 82,967 Continental-Aktien. Die gehaltenen Continental-Papiere wären am 10.02.2026 5 945,44 EUR wert, da der Schlussstand 71,66 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,55 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Continental belief sich zuletzt auf 14,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AG
|
12.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)