Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

Langfristige Anlage 11.02.2026 10:04:06

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Continental-Aktie gebracht.

Am 11.02.2016 wurden Continental-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 120,53 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 82,967 Continental-Aktien. Die gehaltenen Continental-Papiere wären am 10.02.2026 5 945,44 EUR wert, da der Schlussstand 71,66 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,55 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Continental belief sich zuletzt auf 14,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

