Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Continental-Performance 27.05.2026 10:03:35

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Continental eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Continental-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Continental-Aktie an diesem Tag bei 82,56 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Continental-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 121,131 Continental-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.05.2026 auf 69,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 360,44 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,40 Prozent verringert.

Continental wurde am Markt mit 13,72 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Continental

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