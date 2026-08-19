Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Rentables Continental-Investment?
|
19.08.2026 10:03:37
DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 5 Jahren bedeutet
Die Continental-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 76,57 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 130,594 Continental-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 867,34 EUR, da sich der Wert eines Continental-Papiers am 18.08.2026 auf 67,90 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,33 Prozent abgenommen.
Continental war somit zuletzt am Markt 13,84 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
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