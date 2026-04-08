DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Continental von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Continental-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 123,72 EUR. Bei einem Continental-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,082 Continental-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.04.2026 498,85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 61,72 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,11 Prozent verringert.

Continental war somit zuletzt am Markt 12,55 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at