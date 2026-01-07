Continental Aktie

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

Lohnende Continental-Anlage? 07.01.2026 10:03:58

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Continental von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Continental eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Continental-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 79,81 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Continental-Aktie investiert hat, hat nun 1,253 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.01.2026 85,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,04 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,75 Prozent.

Zuletzt verbuchte Continental einen Börsenwert von 13,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

05.01.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Continental Equal Weight Barclays Capital
09.12.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

