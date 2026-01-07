DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Continental von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Continental eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Continental-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 79,81 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Continental-Aktie investiert hat, hat nun 1,253 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.01.2026 85,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,04 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,75 Prozent.

Zuletzt verbuchte Continental einen Börsenwert von 13,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at