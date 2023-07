DAX 40-Titel Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Covestro eingebracht

Covestro-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Covestro-Aktie letztlich bei 33,44 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,904 Covestro-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.07.2023 1 464,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 48,98 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,47 Prozent angezogen.

Alle Covestro-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,30 Mrd. Euro. Am 06.10.2015 wagte die Covestro-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Covestro-Anteils auf 26,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at