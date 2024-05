DAX 40-Titel Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covestro von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Covestro eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.05.2019 wurde das Covestro-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 43,02 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,325 Covestro-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,06 EUR, da sich der Wert eines Covestro-Anteils am 10.05.2024 auf 48,21 EUR belief. Mit einer Performance von +12,06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Covestro wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,10 Mrd. Euro gelistet. Die Covestro-Aktie wurde am 06.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Covestro-Anteils lag damals bei 26,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at