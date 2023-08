DAX 40-Titel Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Covestro abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Covestro-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Covestro-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Covestro-Anteile 31,48 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Covestro-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 317,662 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Covestro-Papiers auf 47,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 216,01 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 52,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Covestro belief sich zuletzt auf 9,34 Mrd. Euro. Covestro-Papiere wurden am 06.10.2015 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein Covestro-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at