DAX 40-Titel Covestro-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Covestro von vor 5 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Covestro-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Covestro-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Covestro-Aktie an diesem Tag 53,00 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Covestro-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 188,679 Covestro-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 398,11 EUR, da sich der Wert eines Covestro-Anteils am 12.04.2024 auf 49,81 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6,02 Prozent.

Insgesamt war Covestro zuletzt 9,40 Mrd. Euro wert. Am 06.10.2015 wagte die Covestro-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines Covestro-Anteils bei 26,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at