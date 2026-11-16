Daimler Truck Aktie

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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Lukrative Daimler Truck-Investition? 16.11.2026 10:03:29

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Daimler Truck eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Daimler Truck-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Daimler Truck-Anteile 35,18 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Daimler Truck-Aktie investierten, hätten nun 28,425 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 1 212,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42,66 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,26 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck bezifferte sich zuletzt auf 32,31 Mrd. Euro. Am 10.12.2021 fand der erste Handelstag der Daimler Truck-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Daimler Truck-Anteils belief sich damals auf 28,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Daimler Trucks

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