DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Daimler Truck gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Daimler Truck-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Daimler Truck-Papier bei 31,03 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 32,227 Daimler Truck-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Daimler Truck-Papiers auf 43,61 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 405,41 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +40,54 Prozent.

Daimler Truck war somit zuletzt am Markt 35,12 Mrd. Euro wert. Am 10.12.2021 wagte die Daimler Truck-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Das Daimler Truck-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 28,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at