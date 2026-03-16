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Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Langfristige Performance 16.03.2026 10:04:12

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daimler Truck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daimler Truck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Daimler Truck-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Daimler Truck-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30,45 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 328,461 Daimler Truck-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42,68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 018,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,19 Prozent gesteigert.

Daimler Truck wurde am Markt mit 32,68 Mrd. Euro bewertet. Die Daimler Truck-Aktie wurde am 10.12.2021 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Daimler Truck-Papier bei 28,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Daimler Trucks

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