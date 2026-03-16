Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Langfristige Performance
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16.03.2026 10:04:12
DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daimler Truck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Daimler Truck-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30,45 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 328,461 Daimler Truck-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42,68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 018,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,19 Prozent gesteigert.
Daimler Truck wurde am Markt mit 32,68 Mrd. Euro bewertet. Die Daimler Truck-Aktie wurde am 10.12.2021 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Daimler Truck-Papier bei 28,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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