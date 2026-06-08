DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daimler Truck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Daimler Truck eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Daimler Truck-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,66 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 326,158 Daimler Truck-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 414,87 EUR, da sich der Wert einer Daimler Truck-Aktie am 05.06.2026 auf 41,13 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,15 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Daimler Truck belief sich jüngst auf 31,44 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Daimler Truck-Aktie an der Börse XETRA war der 10.12.2021. Der erste festgestellte Kurs eines Daimler Truck-Anteils lag damals bei 28,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at