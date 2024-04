DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daimler Truck-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Daimler Truck-Aktie Anlegern gebracht.

Am 08.04.2023 wurden Daimler Truck-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Daimler Truck-Anteile bei 28,78 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Daimler Truck-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 347,464 Daimler Truck-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Daimler Truck-Papiers auf 46,61 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 195,27 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 16 195,27 EUR, was einer positiven Performance von 61,95 Prozent entspricht.

Daimler Truck war somit zuletzt am Markt 37,53 Mrd. Euro wert. Am 10.12.2021 wurden Daimler Truck-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Daimler Truck-Aktie belief sich damals auf 28,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at