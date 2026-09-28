Daimler Truck Aktie

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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Langfristige Anlage 28.09.2026 10:03:45

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Daimler Truck-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Daimler Truck-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,23 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Daimler Truck-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,009 Daimler Truck-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 128,02 EUR, da sich der Wert eines Daimler Truck-Anteils am 25.09.2026 auf 42,54 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28,02 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck belief sich zuletzt auf 32,34 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Daimler Truck-Aktie an der Börse XETRA war der 10.12.2021. Der Erstkurs der Daimler Truck-Aktie belief sich damals auf 28,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

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