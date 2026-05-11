Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Frühe Anlage 11.05.2026 10:04:47

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Daimler Truck eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Daimler Truck-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,71 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Daimler Truck-Aktie investierten, hätten nun 34,831 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 08.05.2026 auf 40,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 407,87 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,79 Prozent erhöht.

Daimler Truck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,89 Mrd. Euro. Das Daimler Truck-Papier wurde am 10.12.2021 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Das Daimler Truck-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 28,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Daimler Trucks

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