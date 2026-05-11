Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Frühe Anlage
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11.05.2026 10:04:47
DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Daimler Truck-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,71 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Daimler Truck-Aktie investierten, hätten nun 34,831 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 08.05.2026 auf 40,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 407,87 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,79 Prozent erhöht.
Daimler Truck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,89 Mrd. Euro. Das Daimler Truck-Papier wurde am 10.12.2021 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Das Daimler Truck-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 28,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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