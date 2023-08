DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daimler Truck verdient

Vor Jahren in Daimler Truck eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Daimler Truck-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Daimler Truck-Aktie bei 25,35 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 39,456 Daimler Truck-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2023 gerechnet (32,27 EUR), wäre das Investment nun 1 273,23 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +27,32 Prozent.

Daimler Truck wurde am Markt mit 26,56 Mrd. Euro bewertet. Der Daimler Truck-Börsengang fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Daimler Truck-Papiers wurde der Erstkurs mit 28,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at