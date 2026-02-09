Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Performance im Blick
|
09.02.2026 10:04:28
DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr verdient
Die Daimler Truck-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Daimler Truck-Papier letztlich bei 41,22 EUR. Bei einem Daimler Truck-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,426 Daimler Truck-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,97 EUR, da sich der Wert eines Daimler Truck-Papiers am 06.02.2026 auf 43,68 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 5,97 Prozent.
Der Daimler Truck-Wert an der Börse wurde auf 32,29 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des Daimler Truck-Papiers fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Die Daimler Truck-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 28,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
