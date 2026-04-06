DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr verdient

Die Daimler Truck-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Daimler Truck-Aktie 33,65 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Daimler Truck-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 297,177 Daimler Truck-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 621,10 EUR, da sich der Wert eines Daimler Truck-Anteils am 02.04.2026 auf 42,47 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,21 Prozent vermehrt.

Daimler Truck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,52 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der Daimler Truck-Aktie an der Börse XETRA war der 10.12.2021. Damals wurde der erste Kurs der Daimler Truck-Aktie bei 28,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at