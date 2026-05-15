DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Deutsche Bank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 15.05.2016 wurde die Deutsche Bank-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Deutsche Bank-Papier letztlich bei 13,10 EUR. Bei einem Deutsche Bank-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 763,502 Deutsche Bank-Aktien. Die gehaltenen Deutsche Bank-Aktien wären am 14.05.2026 20 927,58 EUR wert, da der Schlussstand 27,41 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 109,28 Prozent.

Deutsche Bank war somit zuletzt am Markt 51,10 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at