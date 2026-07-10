Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Langfristige Anlage 10.07.2026 10:04:08

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deutsche Bank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Deutsche Bank-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Deutsche Bank-Aktie letztlich bei 10,49 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 95,316 Deutsche Bank-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.07.2026 2 948,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,93 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 194,81 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Deutsche Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 57,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Mario Tama/Getty Images

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