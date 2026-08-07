Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Rentables Deutsche Bank-Investment? 07.08.2026 10:03:56

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deutsche Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Deutsche Bank-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10,53 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hat, hat nun 949,524 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (32,73 EUR), wäre das Investment nun 31 073,18 EUR wert. Damit wäre die Investition um 210,73 Prozent gestiegen.

Deutsche Bank war somit zuletzt am Markt 61,69 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Mario Tama/Getty Images

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