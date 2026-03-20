DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Deutsche Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Deutsche Bank-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,24 EUR. Bei einem Deutsche Bank-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,562 Deutsche Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Bank-Aktie auf 25,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,03 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +65,03 Prozent.

Deutsche Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at