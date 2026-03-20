Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Lohnender Deutsche Bank-Einstieg?
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20.03.2026 10:04:04
DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Deutsche Bank-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,24 EUR. Bei einem Deutsche Bank-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,562 Deutsche Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Bank-Aktie auf 25,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,03 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +65,03 Prozent.
Deutsche Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com