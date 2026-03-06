DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Deutsche Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Deutsche Bank-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Deutsche Bank-Papier bei 11,77 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Deutsche Bank-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 84,976 Deutsche Bank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.03.2026 auf 27,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 372,11 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 137,21 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 53,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at