DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Deutsche Bank-Aktien gewesen.

Deutsche Bank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Deutsche Bank-Papier an diesem Tag 10,27 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,733 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 291,71 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Anteils am 23.07.2026 auf 29,97 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 191,71 Prozent.

Der Marktwert von Deutsche Bank betrug jüngst 58,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at