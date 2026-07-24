Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Performance unter der Lupe
|
24.07.2026 10:03:37
DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 3 Jahren eingefahren
Deutsche Bank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Deutsche Bank-Papier an diesem Tag 10,27 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,733 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 291,71 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Anteils am 23.07.2026 auf 29,97 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 191,71 Prozent.
Der Marktwert von Deutsche Bank betrug jüngst 58,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Nessluop / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
24.07.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
24.07.26