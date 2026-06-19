DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Deutsche Bank-Aktien gewesen.

Deutsche Bank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Deutsche Bank-Papier an diesem Tag 23,80 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42,017 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 299,37 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Anteils am 18.06.2026 auf 30,93 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 29,94 Prozent.

Der Marktwert von Deutsche Bank betrug jüngst 58,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at