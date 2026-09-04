Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Lohnende Deutsche Bank-Anlage? 04.09.2026 10:03:59

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Deutsche Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Deutsche Bank-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Deutsche Bank-Aktie letztlich bei 11,89 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Deutsche Bank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,412 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 299,04 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Papiers am 03.09.2026 auf 35,55 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 299,04 EUR entspricht einer Performance von +199,04 Prozent.

Insgesamt war Deutsche Bank zuletzt 65,53 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: hans engbers / Shutterstock.com

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