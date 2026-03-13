Deutsche Bank Aktie

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

Lohnende Deutsche Bank-Anlage? 13.03.2026 10:03:45

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Deutsche Bank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Deutsche Bank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Deutsche Bank-Anteile bei 10,66 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 938,438 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 122,56 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Bank-Aktie am 12.03.2026 auf 25,71 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 141,23 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 48,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

